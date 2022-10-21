Шестеро постраждалих: наслідки ранкового обстрілу Харкова 21 жовтня

Вранці 21 жовтня окупанти двічі обстріляли Харків: це сталося близько 8ї та близько 10ї ранку.

За попередніми даними, під обстріл потрапило одно з підприємств в Київському районі: шестеро людей отримали травми та були госпіталізовані.

«Попередньо, потрапляння в адміністративно-виробничу будівлю, що розташована на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС», написав мер Харкова Терехов.

За кілька годин в Киевскому району знов пролунали вибухи. Попередньо, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнацій.

Агентство Телевидения Новости