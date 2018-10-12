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Ширяев остается под арестом

Ширяев остается под арестом

Экс-командир роты "Східний корпус" Олег Ширяев останется под стражей.

Харьковский апелляционный суд сегодня, 11 октября, рассмотрел апелляцию на решение Киевского райсуда об избрании Ширяеву меры пресечения и оставил ее без изменений. Таким образом, Ширяев остается под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Справка SQ. 11 сентября в Харьковской области в результате попытки захвата элеватора в Змиевском районе Харьковской области пострадали семь человек. Группа неизвестных людей в балаклавах пыталась проникнуть на территорию элеватора, где произошли столкновения с жителями райцентра. Полиция сообщила о 53 задержанных, 22 из которых было сообщено о подозрении. Среди тех, кого задержали по этому делу, был и Олег Ширяев.

В то же время адвокат Ширяева заявил, что Ширяев не присутствовал 11 сентября во время конфликта на элеваторе в Змиевском районе, а находился дома и на тренировке в Харькове, что подтверждают свидетельские показания.

Источник: sq.com.ua

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Темы: суд, харьков

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