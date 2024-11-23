Шкода, яку війна нанесла довкіллю, в кожній області України

Топ-3, що постраждали найбільше: Донецька, Луганська та Харківська.

На Закарпатті найменше збитків довкіллю, 30 тисяч доларів. Але навіть там вони є, бо росія атакує ракетами і БПЛА в тому числі і https://t.me/uawarinfographics/4225Закарпатську область, а це летюче лайно не лише вбиває, а ще й забруднює все, куди впаде.

Загальні збитки довкіллю становлять 63 млрд доларів.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4225

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