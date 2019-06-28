Школьниц из РФ отправили в Китай учиться рисовать, но их "трудоустроили" официантками

16-летние российские школьницы должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий

Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону, передает УНИАН .

Школьниц из Забайкальского края Российской Федерации отправили в Китайскую Народную Республику учиться рисовать, но там заставили работать официантками в одном из ресторанов.

Вместо учиться рисовать школьницы работали официантками в одном из ресторанов. Условия проживания также не отвечали сначала обусловленным.

Отмечается, что в милицию обратились родители 16-летней девушки, заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в Китай нескольких несовершеннолетних. Поездку организовала детская художественная школа города Краснокаменска.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»