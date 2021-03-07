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Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы

Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы

Со вторника, 9 марта, многие школы в украинских городах переходят на дистанционное обучение и каникулы. Это связано с тем, что в этих регионах ухудшилась эпидситуация из-за распространения COVID-19.

Детские садики продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщает "ТСН".

Так, во Львове и области с 9 марта запланировано дистанционное обучение во всех учебных заведениях. А с 15 марта рекомендуется объявить в школах весенние каникулы.

В Ужгороде с 9 по 12 марта вводят обучение онлайн для учеников 5-11 классов, а ученики начальных классов будут посещать школы.

В Одессе с 15 по 19 марта будут удаленно учиться 5-11 классы. Ученики начальных классов будут посещать школу, но по решению родителей и учителей также могут перейти на дистанционку. А с 22 по 26 марта – каникулы для всех классов и школ.

В Виннице с 9 по 15 марта запланированы досрочные каникулы в школах.

На Ивано-Франковщине с 1 марта уже ввели дистанционное обучение для учеников 1-11 классов, а детские сады полностью закрыты.

На Буковине только часть школ перешла на дистанционное обучение и некоторые детсады закрыты.

На Закарпатье с 2 по 15 марта все школы перешли на дистанционное обучение, а в Житомире с 9 марта в онлайн-режиме будут учиться только старшие классы – ученики 1-4 классов все также посещают учебные заведения.

Источник: obozrevatel.com

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