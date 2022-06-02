Шлак земли

Цвет путинских силовиков – хваленые спецслужбы – из опоры вождя превращаются в его могильщика. Пока речь не идёт о масштабном заговоре в рядах ФСБ с целью молниеносного дворцового переворота. Хватает катастрофического провала агентурной работы чекистов в рамках мегапроекта "спецоперация". Они не только подложили вождю свинью в оценке настроений украинского населения в свете вторжения, но и сейчас совершенно не способны наладить процесс переваривания проглоченных кусков украинской территории. Из Кремля поставлена экстренная задача: создать надёжный костяк колаборационистов на временно оккупированных территориях. Задача не проста. Звериный, абсолютно сатанинский формат захвата украинских областей спровоцировал категорически негативное отношению ко всему, что связано с Россией. Ни один российский оккупант не чувствует себя в безопасности, не говоря уже хозяином этих земель. Везде нелояльность местного населения и признаки скорой деоккупации.

Ещё большая проблема – разнородность территорий в условиях динамичного состояния фронта. Есть захваченные в первые дни войны Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Здесь ФСБ и ГРУ имитируют создание военно-гражданских администраций, возвращают символику времён несуществующей Российской империи, затеяли паспортизацию и пытаются создать бивалютную зону. Какого-то образа будущего для этих территорий нет. Пока на уровне правительства задекларирована "работа в дружной российской семье". На практике это означает тотальное ограбление южных регионов Украины: мародерский вывоз зерна и продукции АПК, кража с/х техники, оборудования. В Москве не чувствуют, что они здесь надолго. На оккупированных территориях зарождается движение сопротивления. Малочисленным местным колаборантам с каждым днём становится очевидной их печальная участь.

В Херсонской области главный колаборант Владимир Сальдо готовится рвать когти и специально содействует раскрутке ноунейма Стремоусова, чтобы народные мстители выбрали его приоритетной мишенью.

Дело серьезное, давеча в оккупированном Мелитополе произошел взрыв. Взрывчатка якобы предназначалась меру-колаборантке Данильченко или "народному губернатору" Балицкому, который пытается взять регион под контроль. Данильченко потекла и уже подала прошение об отставке. Ясно, что жизнь колаборанта и ломаного гроша не стоит.

Но вернёмся к проблеме разнородности оккупированных украинских территорий. Часть Донецкой и большая часть Луганской области вообще как бы передают под управление "независимым" "республикам Донбасса". Здесь вообще без комментариев. "Освободители" стирают города Донбасса до уровня мертвенных руин. Формируются огромные безжизненные пространства, по сравнению с которыми город-призрак Припять кажется не таким уж постапокалиптическим. Учитывая уровень упадка, до которого за 8 лет оккупации довели Донецк и Луганск пасечники и пушилины, надежда у этих территорий только одна – ждать возвращения Украины.

Разрушенный российской армией подонков, насильников и мародеров Мариуполь – страшнейшее бельмо в глазу всего путинизма, который только и может тиражировать разрушение в духе Грозного.

Похоже, что даже такой людской шлак, как Пушилин или Пасечник почуяли неладное. Сейчас они слишком много знают о военных преступлениях россиян, и их в любой момент могут отправить на концерт Кобзона, который уже слушают Захарченко, Болотов, Гиви и Моторолла. Тем более, для роспропаганды как-то вообще нет героев в этой невойне. Все настолько плохо, что из запоя вывели первого "народного губернатора" Новороссии Пашку Губарева. Он что-то там пытается мобилизовать под Изюмом своей опухшей рожей. Если уже такие отбросы возвращают в медийное поле, то у ФСБ просто тотальная катастрофа на оккупированных территориях.

Источник: https://t.me/sytosokrata/644

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