Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 45

Що цікавило користувачів у 2022 році: Google опублікував статистику запитів

Що цікавило користувачів у 2022 році: Google опублікував статистику запитів

Щорічно пошукова система публікує статистику запитів за минулий рік і рейтинг найбільш популярних ключових слів. Для порівняння: у 2021 році одними з найпопулярніших запитів новин були вакцини проти COVID-19, події в Афганістані та криптовалюта Dogecoin. А першість серед телевізійних шоу тоді отримав сумнівний проект «Гра в кальмара».

Найпопулярнішим запитом у 2022 році стала гра Wordle, де користувачі вгадують слова. Звичайно ж, головним трендом новин протягом усього року залишалася Україна. На другому місці запит із темою смерті королеви Великобританії Єлизавети II. Також люди цікавилися результатами виборів та віспою мавп.

Найпопулярнішою людиною став Джонні Депп, який виграв суд проти Ембера Герда. До списку також увійшли такі події: Віл Сміт, котрий ударив коміка Кріса Рока на церемонії вручення премії «Оскар», а також ім’я Володимира Путіна. Серед фільмів користувачам були цікаві новий «Тор: кохання та грім», «Чорний Адам», Top Gun та «Бетмен». На першому місці серед телешоу опинилася Ейфорія. Друге місце посів «Будинок дракона».

Джерело: psm7.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 4 січня
Сегодня 08:53    47
В Інтернеті трупами окупантів можна викласти будь-який текст
Сегодня 08:46    58
Українець потрапив до Книги рекордів завдяки Starlink
Сегодня 08:23    89
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:21    83
ISW, 3 января
Сегодня 08:08    100
Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку
Сегодня 08:08    95
Залужний провів першу у новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі
Сегодня 08:02    87
росія не планує завершувати війну проти України
Сегодня 07:53    93
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:48    87
Кабмін направить 17 млрд гривень конфіскованих у банків рф на відновлення пошкодженого житла, – Шмигаль.
Сегодня 07:44    85
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 