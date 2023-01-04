Що цікавило користувачів у 2022 році: Google опублікував статистику запитів

Щорічно пошукова система публікує статистику запитів за минулий рік і рейтинг найбільш популярних ключових слів. Для порівняння: у 2021 році одними з найпопулярніших запитів новин були вакцини проти COVID-19, події в Афганістані та криптовалюта Dogecoin. А першість серед телевізійних шоу тоді отримав сумнівний проект «Гра в кальмара».

Найпопулярнішим запитом у 2022 році стала гра Wordle, де користувачі вгадують слова. Звичайно ж, головним трендом новин протягом усього року залишалася Україна. На другому місці запит із темою смерті королеви Великобританії Єлизавети II. Також люди цікавилися результатами виборів та віспою мавп.

Найпопулярнішою людиною став Джонні Депп, який виграв суд проти Ембера Герда. До списку також увійшли такі події: Віл Сміт, котрий ударив коміка Кріса Рока на церемонії вручення премії «Оскар», а також ім’я Володимира Путіна. Серед фільмів користувачам були цікаві новий «Тор: кохання та грім», «Чорний Адам», Top Gun та «Бетмен». На першому місці серед телешоу опинилася Ейфорія. Друге місце посів «Будинок дракона».

Джерело: psm7.com

Новости портала «Весь Харьков»