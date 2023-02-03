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Що готує кремль через “два-три тижні

Що готує кремль через “два-три тижні

Мета - кордони Луганщини та Донеччини, можливо - Запоріжжя. Північ України - під запитанням

Зібрав для вас головне з того, що кажуть силові відомства та розвідки про очікувану навалу орків: серйозно змінити ситуацію на фронті русня не здатна, це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу  ЗСУ.

▶️ Путін готує новий наступ на граблі у лютому-березні.

● "Московити пробуватимуть по-справжньому активізуватися на  двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути й Південь... З врахуванням їхньої схильності до символів, вони намагатимуться щось спробувати в районі 24 лютого", - це найсвіжіші слова міністра оборони Резнікова.

● Путін ще може влаштувати декоративний наступ з території Курської, Бєлгородської, Брянської областей, аби розпорошити сили ЗСУ. В такому разі під загрозою виявляться  Суми та Чернігів. Такої думки українські військові та аналітики з американського Інституту вивчення війни. 

● Політики припускають широкомасштабний наступ: починаючи від президента Зеленського й до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького ("Росія хоче оточити Україну, тому можливий рух з Білорусі на північ України, щоб оточити Київ"). Але, очевидно, ця риторика скерована радше на мобілізацію західного політикуму.  

▶️ Коли наступатиме русня: є два сценарії.

● Це вже згадане 24 лютого як символічна дата під слоганом "можєм пафтаріть".

● Коли підсохне ґрунт. Адже орківські танчики не пройдуть по мокрій землі. Так було і торік, коли путінська "денацифікація" була перенесена у часі на декілька тижнів.  

▶️ Мордор не готовий до наступу, це його остання конвульсія.  

● Русня вимушена імітувати прорив, оскільки через 2-4 місяці ЗСУ матимуть на порядок потужніший збройний арсенал. Тоді українська армія буде геть зовсім не по зубах оркам. Зараз у московитів є принаймні чисельна перевага.  Резніков каже, що російське угрупування складатиме під 500 тис. орків.  

● Саме тому Україна та західні партнери говорять саме про "широкомасштабний наступ": хоча реальні спроби прориву очікуються переважно Донбасі та Запорізькому напрямку, але відправити своїх чмобіків на забій вони готові будь-де. 

● Перехоплені розмови русні  свідчать про дефіцит снарядів і броні. Кремль використає свою традиційну тактику - закидання полів трупами заради досягнення своїх ефемерних цілей. 

● Зволікання з наступом працює на нас: з кожним днем ЗСУ мають дедалі краще оснащення зброєю.  Очікуємо танки й, попри все, літаки. Але про це - іншим разом.  

Джерело: https://t.me/orestokratiia/644

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