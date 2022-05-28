Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Наступ рф на Україну путін назвав «спецоперацією» на Донбасі, метою якої є «демілітаризація та денацифікація» України.

«Демілітаризацію» України він неодноразово називав однією з головних умов припинення війни. Справжні наміри, які ховалися під цим словом, росія уже продемонструвала в кожному куточку України.

Центр стратегічних комунікацій пояснює, що насправді ховається за російською «демілітаризацією»

Источник: https://t.me/spravdi/9188

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