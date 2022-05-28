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Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Наступ рф на Україну путін назвав «спецоперацією» на Донбасі, метою якої є «демілітаризація та денацифікація» України.

«Демілітаризацію» України він неодноразово називав однією з головних умов припинення війни. Справжні наміри, які ховалися під цим словом, росія уже продемонструвала в кожному куточку України.

Центр стратегічних комунікацій пояснює, що насправді ховається за російською «демілітаризацією»

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Що ховається за путінською «демілітаризацією»?

Источник: https://t.me/spravdi/9188

Новости портала «Весь Харьков»

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