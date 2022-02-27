Що прямо зараз кожен українець може зробити?
Настав ще один ранок непереможної країни!
Ворог і надалі підступно обстрілює наші міста, мирне населення та намагається прорвати оборону в різних куточках Батьківщини. Але ми знову вистояли!
● російські війська несуть величезні втрати
● українські ППО збили кілька літаків із російським десантом
● бійці спецпідрозділу «Альфа» знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну
● держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції
● через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів
● у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни
● УСЯ Україна бореться проти ворога!
ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?
● повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо
● беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників
● знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили
● демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості
● в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах
● готуйте «коктейлі Молотова» за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах
● здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям
● заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни
Зараз від дій кожного с нас залежить доля України!
Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!
Слава Україні!
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia
#СТОЇМО
Источник: facebook.com / Служба безпеки України