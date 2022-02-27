Настав ще один ранок непереможної країни!

Ворог і надалі підступно обстрілює наші міста, мирне населення та намагається прорвати оборону в різних куточках Батьківщини. Але ми знову вистояли!

● російські війська несуть величезні втрати

● українські ППО збили кілька літаків із російським десантом

● бійці спецпідрозділу «Альфа» знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну

● держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції

● через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів

● у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни

● УСЯ Україна бореться проти ворога!

ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?

● повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо

● беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників

● знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили

● демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості

● в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

● готуйте «коктейлі Молотова» за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах

● здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям

● заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни

Зараз від дій кожного с нас залежить доля України!

Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!

Слава Україні!

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СТОЇМО

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

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