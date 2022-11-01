Що приготувати і як зберегти продукти, коли немає електрики?

На випадок відсутності струму та інших надзвичайних ситуацій, варто заздалегідь запастися консервами та сухою сублімованою їжею: супи, каші, пюре тощо. Аби їх уживати, достатньо залити холодною водою.

Каші, для приготування яких потрібен окріп

● Ячна каша: залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.

● Пшоняна каша: залити окропом і зачекати одну годину для настоювання.

● Пшенична каша: залити окропом і закутати посудину в ковдру, аби зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

Джерело: https://t.me/vekha/52149

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