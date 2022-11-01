Сегодня 07:07
Просмотров: 95
Що приготувати і як зберегти продукти, коли немає електрики?
На випадок відсутності струму та інших надзвичайних ситуацій, варто заздалегідь запастися консервами та сухою сублімованою їжею: супи, каші, пюре тощо. Аби їх уживати, достатньо залити холодною водою.
Каші, для приготування яких потрібен окріп
● Ячна каша: залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.
● Пшоняна каша: залити окропом і зачекати одну годину для настоювання.
● Пшенична каша: залити окропом і закутати посудину в ковдру, аби зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.
Джерело: https://t.me/vekha/52149