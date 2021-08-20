Що робити, якщо вашою банківською картою заволоділи шахраї

Більшість платежів в Україні відбуваються у безготівковій формі. Розповідаємо, що потрібно знати, щоб захистити свої фінанси від шахраїв.

У зв’язку з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями, в Україні зросла частка безготівкових операцій. Незважаючи на зручність, користування банківськими картами передбачає певні ризики. Як захистити свої фінанси на банківському рахунку і що робити, якщо ви все-таки стали жертвою шахраїв, пише НВ Бізнес .

Виділяють п’ять основних видів махінацій із банківськими картами:

1. Шахрайство з використанням банкомату;

2. Інтернет-шахрайство;

3. Шахрайство в термінальній мережі;

4. Шахрайство в системах дистанційного обслуговування (ДБО);

5. «Соціальна інженерія» (коли шахраї входять у довіру до людини і схиляють його до добровільного здійснення грошового переказу або обманним шляхом виманюють персональні дані, реквізити платіжних карт і т. д.).

Як захистити себе від фінансового шахрайства:

- Не записуйте PIN-код на самій карті і не зберігайте її разом із записаним кодом. Його потрібно знати напам’ять. У разі втрати картки негайно зверніться в банк і заблокуйте її.

- PIN-код від вашої особистої карти повинні знати тільки ви. Не можна повідомляти його нікому, у тому числі співробітникам банку і представникам правоохоронних органів. Також не дозволяйте бачити вашу платіжну картку і PIN-код третім особам. Не повідомляйте також паролі з СМС, які приходять вам на номер телефону, прив’язаний до карти.

- Час від часу треба проводити заміну PIN-коду від карти. Робити це варто через перевірений банкомат, який розташований всередині відділення банку.

- Перед тим, як скористатися банкоматом, його потрібно уважно оглянути. Якщо у вас щось викликає підозри або ви помітили наявність зовнішніх пристроїв, які не повинні знаходитись на банкоматі, потрібно дзвонити в контакт-центр банку.

- Не передавайте свою карту або її скан-копію іншим особам у користування, а також не повідомляйте номер своєї платіжної карти. Номер як виняток можна озвучити лише у контакт-центрі банку.

- Щоб не дати шахраям можливості зняти велику суму з карти, встановіть ліміти на операції на платіжній картці.

- Розраховуючись за послуги або товари (у магазинах, аптеках, на АЗС, торгових точках тощо) проводьте оплату власноруч – не передавайте карту в руки третім особам.

- Встановіть SMS-інформування на свій смартфон за всіма операціями, які проходять по вашій картці. Постійно відстежуйте рух коштів на своєму рахунку. У разі, якщо ви зафіксували операцію, яку ви не виконували, негайно зверніться в банк. Також в банк потрібно повідомляти про підозрілі дзвінки від сторонніх осіб «нібито» з банку.

- Не проводьте оплати в Інтернеті, якщо там відсутня спеціальна позначка про безпеку платіжної системи. Наприклад, для Visa це відмітка Visa Secure.

Якщо ви стали жертвою шахраїв: куди звертатися:

1. Насамперед потрібно зателефонувати до контактного центру банку і повідомити про випадок шахрайства, заблокувати карту. Також, за можливості, потрібно заблокувати мобільні додатки та платіжні картки, які через них обслуговуються.

2. У терміновому порядку подати заяву про випадок шахрайства у правоохоронні органи або через сайт кіберполіції.

3. Якщо у вас вкрали телефон – потрібно звернутися до мобільного оператора з вимогою замінити сім-карту або заблокувати номер телефону.

Источник: internetua.com

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