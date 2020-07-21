На запитання журналістів сайту “Сьогодні” відповів представник ГУР МО України

За останні півтора місяця не раз виникали нові загрози з боку окупантів на Донбасі, проводилися військові збори в так званій ДНР. Багато хто сприйняв це як ознаки чергової воєнної ескалації.

Що стоїть за загостренням на Донбасі і до чого готуватися Україні – на ці запитання журналістів сайту “Сьогодні” відповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. https://www.segodnya.ua/ua/world/russia/ukrainskaya-razvedka-u-granic-ukrainy-poyavyatsya-120-tys-rossiyskih-soldat-500-tankov-i-300-samoletov-1464252.html

Крім того, в інтерв’ю виданню представник ГУР МО України розповів про трофеї та сучасний стан воєнної розвідки України.

Источник: gur.gov.ua

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