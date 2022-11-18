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Що свідчить про неготовність кремля до серйозних перемовин

Що свідчить про неготовність кремля до серйозних перемовин

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Чергові недолугі спроби москви примусити Україну сісти за стіл і прийняти умови окупанта – це марнування часу і путін це усвідомлює, але продовжує тиснути, як азартний шулер.

● Україні потрібен мир, а не тимчасове перемир’я. росії навпаки – потрібне тимчасове перемир’я, але не мир (https://t.me/spravdi/20662).

● росія намагається затягувати час, аби перегрупуватися, доозброїтися і продовжити агресивну війну.

● Переговори з путіним вже нічого не дадуть (https://t.me/spravdi/20658), адже його режим бореться за виживання і вже не може зупинити агресію та визнати свою фатальну помилку – напад.

● Україні немає чого приховувати: якщо путін наполягає на переговорах, то нехай вони будуть публічними, аби весь світ побачив справжні наміри учасників – це ініціатива президента Зеленського.

● Київ погоджується з важливістю дипломатії, але наразі дипломатичні інструменти слугують лише доповненням і супроводом воєнних засобів.

● Навіть, якщо хтось від імені української влади на гіпотетичних переговорах відмовиться від визволення всієї території України, українське суспільство це ніколи не прийме.

Джерело: https://t.me/spravdi/21072

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