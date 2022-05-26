Що таке путінська «денацифікація України»?

Крім того, що це – за замовчуванням абсурдна теза й провалене «бойове завдання» окупаційної армії.

Російська «денацифікація України» насправді не має нічого спільного із нацизмом. Якщо коротко, то за цим терміном росіяни приховують сплановане та послідовне знищення України, її громадян, звичаїв, культури та мови.

Центр стратегічних комунікацій пояснює детально, що насправді мав на увазі кремлівський диктатор, коли говорив про «денацифікацію»

Источник: https://t.me/spravdi/9106?single

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