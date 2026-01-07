Що відбувається в Ірані? Нічне зведення

Навид Мохебби. Аналитик по Ирану.

В Тегеране уже за полночь. Вот мои 12 ключевых наблюдений за 10-м днем протестов в Иране.

● По всем показателям, 10-й день стал самым масштабным и широкомасштабным днем нового восстания в Иране.

● Протесты охватили все базары Тегерана — не только Большой базар, но и многие другие. Забастовки на базарах также произошли как минимум в четырех других городах. В недавней речи Хаменеи попытался представить торговцев на базарах как лояльных из-за их роли в революции 1979 года. Их неповиновение сейчас является для него серьезным ударом. В Тегеране торговцы не просто бастовали — они покинули базары и переместились на главные улицы.

● В отличие от последних дней, когда протесты в основном продолжались ночью, демонстрации вернулись и в дневное время, что является значительным сдвигом и эскалацией.

● Интенсивные протесты были зафиксированы в Тегеране, нескольких городах провинции Илам, Шахрекорде, нескольких городах провинции Хорасан, Сари и многих других. Примечательной особенностью стали более многочисленные и плотно сгруппированные толпы.

● Резко возросло использование режимом дробовиков с патронами, содержащими дробь. Сообщалось о втором нападении на больницу — на этот раз в Тегеране, после Илама, — что вызвало осуждение со стороны правозащитных организаций. Больницы становятся мишенью для ареста раненых протестующих.

● На данный момент погибло около 25–35 человек. Правительственные СМИ заявляют, что силы безопасности теперь уделяют первостепенное внимание аресту так называемых «лидеров» и проводят массовые задержания для подавления протестов.

● Семьям погибших говорят, что они могут получить тела своих близких только в том случае, если заявят, что жертва была членом «Басидж», или согласятся на захоронение без публичных похорон. Семьи, которые сопротивляются, в некоторых случаях ждали несколько дней, так и не получив тела.

● Правительственные СМИ продвигают демотивирующий нарратив: утверждают, что если Трамп вмешается, он не позволит наследному принцу Резе Пахлави возглавить правительство после свержения режима — подобно тому, что, по их утверждениям, произошло в Венесуэле.

● Сотрудники персидской службы «Голоса Америки» заявляют, что новый директор Али Джаванмарди устно сообщил персоналу, что видеоролики, демонстрирующие поддержку Резы Пахлави внутри Ирана, являются «поддельными» или дублированными, и что все гости должны быть одобрены им. Сотрудники говорят, что эти распоряжения носят намеренно устный характер, не оставляя никаких документальных следов, и они не знают, как сообщить об этом.

● Лозунги в поддержку Пахлави и скандирование «Смерть диктатору» остаются доминирующими. Наблюдались такие действия, как переименование улиц в честь Трампа и размещение наклеек с его именем. Аналитики говорят, что это призвано стимулировать более сильную поддержку со стороны Трампа.

● Режимные СМИ также широко распространяют любые сообщения иностранных СМИ, предсказывающие, что режим не рухнет в результате этих протестов, или сообщения, утверждающие, что внешняя помощь вредит протестному движению в Иране.

● Прогноз: Ожидается, что протесты продолжатся как минимум в течение следующих двух дней.

● Госдеп США на персидском языке в посте на X о ситуации в Иране

Прошло десять дней с начала протестов, и, несмотря на нарастающие репрессии, иранцы из всех уголков страны продолжают выходить на демонстрации. По меньшей мере 29 протестующих погибли, более 1200 человек были арестованы, однако протестное движение в базарах, жилых кварталах и университетах по всей стране не ослабевает. Несмотря на угрозы насилия и суровые наказания, иранцы по-прежнему требуют справедливости и свободы. Их мужество перед лицом столь серьёзных опасностей поистине поразительно, а их непоколебимая решимость сохраняет живой надежду на торжество справедливости.

