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Що відбувається з того боку кордону Харківської області: коментарі СБУ

Що відбувається з того боку кордону Харківської області: коментарі СБУ

Служба Безпеки України у Харківській області фіксує, що Російська Федерація не відводить від кордонів України війська після навчань, проте підкреслює низький морально-психологічний стан російських військових.

Про ситуацію у російських військах повідомив Начальник управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін на нараді в ХОДА.

— Бачимо активне маневрування та пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів, бачимо те, що поступово нарощується військова присутність, немає жодних елементів відведення від державного кордону військ після так званих навчань, – повідомив Роман Дудін.

Проте також начальник обласної СБУ підкреслює, що не все так однозначно і стан російських військових має тенденції до негативу.

СБУ отримало інформацію, що найкраща тактична група російських військ нараховує лише 70% справної техніки. Багато несправної техніки сконцентровано у напрямку Бєлгорода, поблизу Харківської області.

Також Дудін наголошує на зниженому морально-психологічному стані російських військових.

— Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців РФ, тобто їх викидають і фактично забувають погодувати, бачимо ті «скотські» умови, в яких вони живуть… Непоодинокі розмови між російськими військовими, де вони відверто не розуміють навіщо вони мають йти в Україну, засуджують ці дії. Вони розуміють, що тут буде для них дуже спекотно, – розповідає Дудін.

Крім того, він повідомляє, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олександр Манченко

Новости портала «Весь Харьков»

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