Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 120

Що ви знаєте про владу?

Що ви знаєте про владу?

В Індії чиновник наказав осушити резервуар на греблі, бо впустив туди смартфон, роблячи селфі.

2 млн літрів води відкачували три дні. Коли телефон знайшли - він уже не вмикався. Це був Samsung вартістю 1200 доларів.

Чиновник заявив, що смартфон містив чутливі урядові дані, а також що йому усно дозволили спустити воду, бо вона нібито допомогла б фермерам.

Але його звинуватили в зловживанні впливом і відсторонили від посади на період розслідування.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16943

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Крах еще одного аналоговнета: РЛС «Воронеж» оказалось дырявым из-за коррупции
Сегодня 07:41    124
Своя рубашка ближе к телу - Греція доєдналась до блокування санкцій ЄС проти росії – Politico
28.05.2023 07:40    169
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще 2-м керівникам облгазів у «справі Фірташа»
26.05.2023 07:40    143
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
26.05.2023 07:21    180
Апеляція ВАКС оштрафувала “слугу народу” Камельчука за його неявку в судове засідання
26.05.2023 07:04    194
Держкомпанії отримали мільярди на зброю, не виконали поставки і вивели кошти з країни
26.05.2023 06:18    471
Справу про найбільший задокументований хабар в історії України скеровали до суду
25.05.2023 07:33    277
Історія "колядників" або "хранитель кешу"
24.05.2023 08:20    299
Справу про крадіжку 1,2 млрд грн стабкредиту для VAB Банку Олега Бахматюка передали до суду — НАБУ
23.05.2023 08:09    231
НАБУ і САП викрили адвоката, який підбурював бізнесмена дати хабар
21.05.2023 06:32    273
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 