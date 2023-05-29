Що ви знаєте про владу?

В Індії чиновник наказав осушити резервуар на греблі, бо впустив туди смартфон, роблячи селфі.

2 млн літрів води відкачували три дні. Коли телефон знайшли - він уже не вмикався. Це був Samsung вартістю 1200 доларів.

Чиновник заявив, що смартфон містив чутливі урядові дані, а також що йому усно дозволили спустити воду, бо вона нібито допомогла б фермерам.

Але його звинуватили в зловживанні впливом і відсторонили від посади на період розслідування.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/16943

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