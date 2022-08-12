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Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії, росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців

Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії, росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців

«Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України, росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії», — Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ

Також він розповів, що близько 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні.

«Основний мотив білоруських найманців – гроші. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності», — сказав Громов.

За даними Генштабу, росія запрошує на полігони білорусі іноземних представників – з Сирії, Малі, Лаоса, Узбекистану.

Джерело: https://t.me/privatnamemarnya/36937

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