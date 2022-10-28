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Щодо 28 жовтня 1944 року та звільнення України від нацистів

Щодо 28 жовтня 1944 року та звільнення України від нацистів

Нагадуємо, що некоректно називати 28 жовтня "Днем визволення України від фашистських або нацистських загарбників".

Останні бої із нацистськими окупантами на території сучасної України відбулися майже на місяць пізніше. Не менш важливо, що після цього Україна не стала вільною. По суті один тоталітарний режим замінив собою інший.

Вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні спокою і свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору, масовими депортаціями, переслідуванням інакодумців.

Український визвольний рух, не вважаючи вигнання німецьких окупантів визволенням, продовжував боротьбу за незалежність України, яка тривала ще майже десятиліття. Переслідування інакодумців не припинялося до розпаду СРСР.

Справжні волю і свободу український народ отримав тільки після 24 серпня 1991 року зі здобуттям державної Незалежності і виборює її вчергове зараз на полі бою проти російських окупантів.

#stoprussia

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4795

Новости портала «Весь Харьков»

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