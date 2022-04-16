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16.04.2022 22:22
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Щодо евакуації населення в області - Синєгубов

Щодо евакуації населення в області - Синєгубов

Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, маємо працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей.

Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися.

Ми неодноразово ініціювали відкриття “зелених коридорів” із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.

Щодо Харкова: на сьогодні проводити евакуацію в місті підстав немає.

Источник: https://t.me/synegubov/2907

Новости портала «Весь Харьков»

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