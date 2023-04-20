Щодо прокурора Симоненка, який їздив на новорічні свята в Іспанію, відкрили дисциплінарне провадження

Щодо прокурора Симоненка, який їздив на новорічні свята в Іспанію, після звернення ЦПК відкрили дисциплінарне провадження

Кваліфікаційна-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) відкрила дисциплінарне провадження стосовно колишнього заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка.

Кілька місяців тому Центр протидії корупції завертався до КДКП з вимогою притягнути Симоненка до дисциплінарної відповідальності.

На нашу думку, Симоненко вчинив дії, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності. Окрім того, є підстави вважати, що він вчинив одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.

Річ у тім, що в Іспанію Симоненко їздив на Мерседесі, зареєстрованому на фірму дружини львівського бізнесмена Козловського. Причому топчиновника супроводжував охоронець Козловського.

За даними сервісів прокату авто, вартість оренди Мерседесу навіть С-класу на 10 днів потягне мінімум на 21 500 грн. Тому, на нашу думку, прокурор Симоненко порушив вимоги закону щодо подарунків.

Бо надання таких дорогих подарунків за умови, що особи не пов’язані родинними зв’язками, не може здійснюватися абсолютно безоплатно. А тому, у подальшому, це може призвести до вчинення прокурором дій в умовах конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що Симоненка після скандалу з поїздкою за кордон в розпал війни звільнили з адмінпосади заступника генпрокурора, а от прокурором залишили.

Особливих ілюзій щодо покарання Симоненка ми не маємо, бо КДКП у свій час вже розглядало наше звернення щодо відвідин прокурором на службовому авто святкування дня народження Татарова. Саме Симоненко забрав справу Татарова в НАБУ і допоміг заступнику Єрмака вийти сухим з води.

Тоді Татаров і Симоненко надали пояснення, що випадково були в один день у одному ресторані. Ще й в день народження Татарова.

А ще Симоненко стверджував, що приїжджав до ресторану на машині свого знайомого, але його прізвище не назвав. А ще сказав, що забув номер цієї машини, хоча журналіст УП Михайло Ткач вказував, що це була службова Toyota Camry.

І КДКП Симоненку повірила, (https://t.me/fuckcorruption/1611) не побачивши в його діях конфлікту інтересів. Цікаво, що нам відпишуть зараз.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2237

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