Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 103

Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік залишався на рівні минулого тижня. Так, за звітній період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 152 особи, а на контрольовану територію – 6 425 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 379 осіб та 71 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 275 осіб та 54 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: граница

Читайте ещё:

Бойовик, затриманий прикордонниками, проведе 8 років за ґратами
20.01.2022 10:08    324
На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)
18.01.2022 08:21    238
В аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземку, яку розшукували за участь у терористичній групі
17.01.2022 09:37    289
Харківська окрема авіаційна ескадрилья поповнилася двома сучасними бортами AIRBUS Н125 (ВІДЕО)
17.01.2022 09:04    401
Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС
16.01.2022 08:42    199
Премьер Литвы утверждает, что поток мигрантов в Беларусь прекратился
16.01.2022 08:10    239
Наркотики в бороде и контрабанда из Донецка. ТОП-10 таможенных нарушений года
08.01.2022 06:54    291
Харьковские таможенники остановили женщину, которая вывозила старинные нотные издания
07.01.2022 08:07    249
"Прикорм для рыбы похож на коноплю": версия задержанного пограничниками
06.01.2022 08:09    286
Большая группа мигрантов из Беларуси прорвалась в Польшу
03.01.2022 10:21    558
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 