Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік залишався на рівні минулого тижня. Так, за звітній період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 152 особи, а на контрольовану територію – 6 425 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 379 осіб та 71 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 275 осіб та 54 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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