Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 65

Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік за тиждень, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 11%. Так, через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 5 812 осіб, а на контрольовану територію – 5 847 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 339 осіб та 54 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 273 особи та 57 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Новотроїцьке» та «Щастя» проїхали вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 63,2 тонни вантажу. Серед якого – предмети медичного устаткування, одяг, засоби побутового вжитку та будівельні матеріали.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: граница

Читайте ещё:

В Харьковской области на границе с Россией нашли четверых детей
Сегодня 06:54    214
З України намагалися вивезти ретро-автомобіль 1955 року випуску
11.02.2022 09:33    302
Увага! Фейк!
11.02.2022 07:34    825
Белорусские военные устроили стрельбу на границе с Польшей
08.02.2022 09:12    282
Як працюють КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС
06.02.2022 10:41    247
Українському авіаконтрабандисту загрожує до 10 років в’язниці та конфіскація літака
05.02.2022 10:34    412
Служебный пес харьковской таможни нашел наркотики в машине
05.02.2022 09:32    270
На границе задержали мужчину, который находился в розыске за мошенничество
03.02.2022 08:54    291
Под Харьковом мужчина пешком пытался пройти в Россию со старинным самоваром
31.01.2022 07:17    291
Німеччина посилила правила в'їзду з України
31.01.2022 07:08    330
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 