Щодо роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил

Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік за тиждень, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшився на 11%. Так, через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 5 812 осіб, а на контрольовану територію – 5 847 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 339 осіб та 54 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 273 особи та 57 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Новотроїцьке» та «Щастя» проїхали вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 63,2 тонни вантажу. Серед якого – предмети медичного устаткування, одяг, засоби побутового вжитку та будівельні матеріали.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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