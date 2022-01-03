Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 121

Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 9 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 особи, а на контрольовану територію – 5 512 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 особи та 84 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини водночас 292 особи та 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Щастя» проїхали 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території України доправлено будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку загальною вагою понад 28 тонн.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.

Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
Сегодня 06:59    124
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2022 року
Сегодня 06:40    100
Для сільгоспвиробників запрацювали нові податкові правила
Сегодня 06:30    127
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    134
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:03    180
ОАСК зарегистрировал иск Азарова к СБУ и СНБО с требованием исключения из санкционного списка
02.01.2022 11:20    250
Верховная Рада обложила налогом цифровых гигантов, но заплатят за это украинцы: список сервисов, которые в Украине станут дороже
02.01.2022 10:52    567
Виробники соціально важливих продуктів зможуть купувати газ за зниженою ціною
02.01.2022 10:25    261
Миграционный кризис: В Польше назвали число попыток прорыва границы с Беларусью в 2021 году
02.01.2022 10:12    259
Борг перед ВДЕ-генерацією за 2021 рік доведеться включити в тариф "Укренерго" на передачу – глава "ГарПока"
02.01.2022 10:00    206
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 