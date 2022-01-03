Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 9 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 особи, а на контрольовану територію – 5 512 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 особи та 84 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини водночас 292 особи та 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Щастя» проїхали 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території України доправлено будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку загальною вагою понад 28 тонн.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.

Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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