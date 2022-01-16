Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування збільшилась на 38 % та вийшла на середньостатистичний рівень останніх тижнів минулого року. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 088 осіб, а на контрольовану територію – 6 634 особи.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 275 осіб та 53 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 284 особи та 48 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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