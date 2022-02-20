Щодо роботи КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Загалом по всій лінії розмежування спостерігаються провокації російсько-окупаційних військ щодо загострення безпекової ситуації. Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів.

На підконтрольній Україні території усі КПВВ функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. У контрольних пунктах виконують завдання достатня кількість прикордонних нарядів готових забезпечити, як оперативний пропуск громадян, так і безпеку цивільних, які перетинають лінію розмежування.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування збільшилась на 6 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 261 особа, а на контрольовану територію – 6 112 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 330 осіб та 51 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 312 осіб та 54 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, в КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники припинили три спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму 6,5 тис. гривень. Громадяни пропонували хабарі за сприяння у переміщенні валюти понад встановлені розміри та не повідомлення правоохоронців про виявлення документів, що видані окупаційною адміністрацією РФ. Правопорушників та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ передано працівникам поліції.

Через КПВВ «Щастя» й «Новотроїцьке» проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 127,7 тонни товарів медичного призначення, дитячого харчування та меблів.

Нагадаємо, що учора в КПВВ «Щастя» під обстріл окупантів потрапила гуманітарна колонна, що доставила вантаж від ООН до тимчасово окупованого Луганська. Військовослужбовці Луганського прикордонного загону перевели цивільний персонал в укриття, завдяки чому втрат вдалося уникнути. А після певної стабілізації ситуації прикордонники оперативно забезпечили пропуск водіїв та вантажівок на контрольовану Україною територію.

Нагадуємо також, що постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

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