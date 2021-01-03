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Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень

Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень

Усі КПВВ на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» - щоденно та «Новотроїцьке» - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти дозволяють рух зі свого боку.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованого Луганська – 3 470 осіб, на контрольовану територію – 2 688 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» – 108 громадян та 16 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої Донеччини. Водночас 69 осіб та 13 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними та гуманітарними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхав 1 вантажний автомобіль від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено господарське обладнання.

Додатково інформуємо, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджені на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Так, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.

Источник: dpsu.gov.ua

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