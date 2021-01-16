Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень

Усі КПВВ на лінії розмежування за розпорядженням Командувача об’єднаних сил функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» – 119 громадян та 16 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас, 63 особи та 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили трьох громадян, які слідували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Додатково інформуємо, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Так, під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

Источник: dpsu.gov.ua

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