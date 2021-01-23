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Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень

Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». У КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України 2 033 особи, на контрольовану територію – 2 161 особу.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 119 громадян та 19 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас, 92 громадянина та 23 транспортних засоби перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Під час проведення заходів контролю прикордонники виявили двох громадян, які перетинали лінію розмежування за документами з ознаками часткової підробки. Для прийняття відповідного правового рішення, до Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян.

Нагадуємо, що перебувати в КПВВ можна з одягненою захисною маскою (респіратором), дотримуючись соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг. Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. Іноземцям для перетину лінії розмежування необхідно мати страховий поліс, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Источник: dpsu.gov.ua

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