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Щодо ситуації на Харківщині станом на 1 квітня:

Щодо ситуації на Харківщині станом на 1 квітня:

За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град» і 1 ракетний удар в центральну частину міста.

При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, аби запобігти імовірним наслідків через активні бойові дії в цьому напрямку.

Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів - Польщі, Чехії та ін.

Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передаємо на пункти видачі «Нової пошти» та «Укрпошти» Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Так само відправляємо гуманітарні вантажі до громад області.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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