Щодо ситуації на Харківщині станом на 8 квітня
За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих.
Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.
Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової.
До пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляємо гуманітарну допомогу. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях Нової пошти та Укрпошти (https://t.me/kharkivoda/3959).
Продовжуємо працювати для нашої спільної перемоги!
Источник: telegram