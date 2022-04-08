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Щодо ситуації на Харківщині станом на 8 квітня

Щодо ситуації на Харківщині станом на 8 квітня

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих.

Вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.

Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової.

До пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляємо гуманітарну допомогу. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях Нової пошти та Укрпошти (https://t.me/kharkivoda/3959).

Продовжуємо працювати для нашої спільної перемоги!

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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