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Щодо ситуації на Харківщині станом на 9 квітня - Олег Синєгубов

Щодо ситуації на Харківщині станом на 9 квітня - Олег Синєгубов

● За добу окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

● Минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.

● Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили.

У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб.

● Із нашого бласного гуманітарного штабу продовжуємо доставляли продукти харчування, засоби гігієни та одяг до пунктів видачі у Харкові, відправляємо громадам області, в тому числі і на тимчасово окуповані території.

Крім того отримуємо важливу допомогу для медичної галузі від областей України та міжнародних партнерів: це медикаменти, обладнання, засоби індивідуального захисту та ін.

Щодня працюємо разом для нашої спільної перемоги!

Источник: t.me/synegubov/2842

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