Щодо ситуації на західному кордоні - Державна прикордонна служба України

Станом на 12:00 обстановка в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху через пункти пропуску наразі не спостерігається. Прикордонники здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів встановленим порядком, згідно чинного законодавства.

● ️Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску «Грушів», «Краківець», «Шегині», що на кордоні з Польщею, де перебувають від 70 до 120 легковиків.

● На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 50 автомобілів.

● Перетину кордону до Угорщини у чотирьох пунктах пропуску наразі очікують понад 150 автівок.

● На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги близько 250 легкових авто.

Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції здійснюються ритмічно.

Источник: facebook.com / Державна прикордонна служба України

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