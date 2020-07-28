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Щодо стану захворюваності на Covid-19 в ІСЗЗІ «КПІ ім.Ігоря Сікорського»

Щодо стану захворюваності на Covid-19 в ІСЗЗІ «КПІ ім.Ігоря Сікорського»

27 липня під час проведення планових щоденних тестувань курсантів та військовослужбовців ІСЗЗІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. 7 курсантів перебувають в Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - в межах норми. Стан здоров’я всіх курсантів задовільний.

Керівництво Держспецзв’язку та ІСЗЗІ, спільно з відповідними підрозділами КМДА організували комплекс необхідних санітарно-епідеміологічних заходів для запобігання та мінімізації можливих ризиків поширення захворювання на Covid-19 серед працівників та курсантів, а також поза межами інституту.

Зокрема, особовий склад Інституту забезпечено всіма необхідними медичними засобами для перевірки стану захворюваності на Covid-19. Крім того, організовано проведення дезінфекції та вологого прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами, здійснюється постійний скринінг температури всіх працівників інституту, розгорнуто санітарний намет.

Ситуація в інституті перебуває під постійним контролем керівництва Держспецзв’язку.

Для отримання офіційних коментарів та роз’яснень просимо звертатись до ІСЗЗІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та прес-служби Держспецзв’язку.

Источник: dsszzi.gov.ua

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