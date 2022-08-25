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Шойгу сдавайся, пока есть еще возможность

Шойгу сдавайся, пока есть еще возможность

Министерство Обороны Украины в День независимости призвало российское военное руководство подписать свою капитуляцию, пока еще есть такая возможность.

Такое сообщение-обращение пресс-служба МОУ опубликовала на своей странице в Twitter.

«Россия, сегодня, как и полгода назад, у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так», — говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1614

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