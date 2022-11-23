Схоже, ЄС запускає сценарій «росія без путіна». Чимало фактів вказують на це

Захід переходить до «плану Б» у взаєминах з росією. Якщо у перші місяці війни лідери Старого Світу намагалися вгамувати неадекватного фюрера, шукаючи з ним компроміси, то зараз дипломатичний міст між ЄС та рф виглядає як розбитий Антонівський. Що це означає?

● США та Європа помінялися місцями. Нині Шольц за підтримки ЄС просуває ідею повної ізоляції росії, тим часом як Байден шукає варіанти транзиту влади у москві.

● Окремі країни Європи, Парламентська асамблея НАТО, визнали росію державою-терористом, а завтра це в планах Європарламенту ЄС. Наразі це винятково політичне рішення, але воно ухвалюється щодо найбільшої ядерної держави світу! НАТО та ЄС роблять це в один тиждень, синхронність невипадкова. Далі буде...

● За лаштунками відбулися події, які остаточно переконали Захід у необхідності рішучих дій. Директор ЦРУ Бернс і радник Байдена Салліван провели переговори з керівництвом рф: напередодні G20, як пишуть ЗМІ, путін отримав від однієї з країн-посередниць рамку можливої "угоди". Вона передбачала виведення військ з України, включно з Донбасом, а питання Криму виносилося на окреме обговорення. На це путін відповів найбільшим з початку війни обстрілом України, де у той час перебував Бернс . Одна з ракет провокативно летіла вздовж кордону з НАТО, спричинивши інцидент у Польщі. Інша могла нести ядерну боєголовку, хоча і була порожньою.

Переговори провалилися. Країни ЄС готуються до континентальної війни.

● Старий Світ вводить цінову стелю на російську нафту, чим ще більше пригнітить росію економічно. Будуть і нові санкції. Україні обіцяють ще більше зброї, в тому числі й сучасної.

Ситуація змінюється дуже стрімко. Вікно можливостей для переговорів, про що обережно натякали у Вашингтоні, схоже, закрилося, так і не відкрившись.

Що далі? Європа намацуватиме шляхи контрольованого придушення режиму путіна, та, ймовірно, шукатиме охочих у самій росії цю владу перебрати. Ображених на путіна у росії вистачає – від олігархів до військових.

Безумовно, слід очікувати реакції на цю політику від США та Китаю, але в кожному разі українців має тішити той факт, що привид пропутінської дипломатії Меркель дедалі активніше вивітрюється з коридорів ЄС.

«Чорний лебідь», про який дедалі частіше згадують, набуває чітких обрисів.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/475

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