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Щонайменше 10 цивільних загинули через авіаудари у Сирії, Росія каже – не причетна

Щонайменше 10 цивільних загинули через авіаудари у Сирії, Росія каже – не причетна

Згідно з повідомленням, авіаудар завдали вночі по лікарні та пекарні у місті Аріха

«Сирійська обсерваторія з прав людини» та сирійські активісти 30 січня повідомили, що через російські авіаудари в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 10 мирних жителів.

Згідно з повідомленням, авіаудар завдали вночі по лікарні та пекарні у місті Аріха. Серед загиблих і поранених є жінки і діти.

Міністерство оборони Росії вже спростувало ці повідомлення, заявивши, що російська авіація не виконувала ніяких бойових завдань в цьому районі.

У середині грудня урядові війська Сирії за підтримки російської авіації відновили наступ у провінції Ідліб. Це остання територія на захід від річки Євфрат, яку контролює озброєна сирійська опозиція. Через інтенсивні обстріли свої будинки залишили сотні тисяч жителів провінції. Країни Заходу побоюються, що наступ може спричинити гуманітарну кризу.

Москва і Дамаск відкидають звинувачення в невибіркових бомбардуваннях. Вони стверджують, що завдають ударів лише по позиціях бойовиків.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: война, сирия

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