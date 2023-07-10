Щонайменше 12 населених пунктів на Харківщині постраждали від обстрілів окупантів за добу – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 липня. 502 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, серед них Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка Харківської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости