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Щонайменше двоє загиблих і понад 20 постраждалих: росія завдала нових ударів по мирних містах і селах України

Щонайменше двоє загиблих і понад 20 постраждалих: росія завдала нових ударів по мирних містах і селах України

● На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував (https://t.me/dnipropetrovskaODA/30333) чотири райони області. Поранень зазнали двоє людей. У Нікопольському районі пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та приватний будинок. У Синельниківському загорівся магазин. Руйнування також зафіксовані у Криворізькому районі та Павлограді.

● На Сумщині внаслідок російських атак постраждали (https://t.me/UA_National_Police/69519) 14 людей, серед них — 14-річна дівчина. Під ударами опинилися Сумська, Охтирська, Глухівська, Березівська та Кириківська громади.

● У Запоріжжі російський дрон влучив (https://t.me/ivan_fedorov_zp/42417) у приватний сектор. Загинула (https://t.me/ivan_fedorov_zp/42418) жінка, ще троє людей дістали поранення, серед них – 11-річний хлопчик.

● У Харкові ворожий безпілотник влучив (https://t.me/ihor_terekhov/4183) у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Пошкоджено фасад і вибито вікна, попередньо, без постраждалих.

● В Одеському районі росіяни вдарили (https://t.me/odeskaODA/16958) балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Зруйновано склад, загорілися автотехніка та паливні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Джерело: https://t.me/spravdi/56164

Новости портала «Весь Харьков»

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