Шостий обмін полоненими: додому їдуть 19 громадян України

21 квітня відбувся черговий обмін полоненими: додому повертаються 19 наших громадян, з яких 10 – військовослужбовці.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише hromadske.ua.

З російського полону повертаються 10 військовослужбовців (зокрема два офіцери) та 9 цивільних.

За словами Верещук, цього разу серед звільнених є поранені: «І це дуже важливо. Тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації».

Скількох людей вже поміняли?

Перший повноцінний обмін полоненими відбувся 24 березня – тоді обміняли 10 українських військових на 10 окупантів. Згодом Володимир Зеленський розповів, що поміж звільнених є й українські військові, які перебували на острові Зміїний у Чорному морі.Окрім того, внаслідок цього обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», яких теж узяли в полон росіяни, коли ті намагалися забрати українських військових зі Зміїного.1 квітня відбувся другий обмін військовополоненими: вдалося звільнити 86 українських солдатів, зокрема й 15 жінок.9 квітня відбувся третій обмін полоненими. Загалом обміняли 26 людей: додому повернулися 12 наших військових (серед яких була одна жінка-офіцер) та 14 цивільних, зокрема 9 жінок.14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими: обміняли 5 українських офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу та 8 цивільних (з них одну жінку).А ще за 5 днів – 19 квітня – між Україною та росією відбувся п’ятий обмін військовополоненими: додому повернулися 60 військовослужбовців (з них 10 офіцерів) та 16 цивільних.

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