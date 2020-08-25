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Шпионский скандал в Австрии: российского дипломата объявили персоной нон грата

Шпионский скандал в Австрии: российского дипломата объявили персоной нон грата

Австрия высылает российского дипломата, так как считает, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Kronen Zeitung».

Австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о промышленном шпионаже. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Издание также добавило, что МИД объявил русского дипломата персоной нон грата.

Напомним, 19 августа Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. Его объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа, чтобы покинуть страну.

10 августа власти Словакии решили выдворить из страны трех российских дипломатов. Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже и работу на спецслужбы. В МИД России тогда пообещали принять зеркальные меры.

В июне власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге, и. о. главы представительства в стране Андрей Кончаков и сотрудника Игорь Рыбаков, персонами нон грата и решили выслать их из страны. Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

Источник: sprotyv.info

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