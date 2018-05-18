Штаб ООС: ночью оккупанты обстреляли Троицкое, есть жертвы среди мирного населения

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой. Боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. Российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ оккупантам.

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Во время боевых действий за прошедшие сутки, 17 мая, семь военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.

Источник: sprotyv.info

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