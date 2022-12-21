Штайнмайер попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина закончить войну в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином обсудил войну рф против Украины. Об этом сообщили в канцелярии немецкого президента.

Так, в ходе разговора Штайнмайер подтвердил планы Германии оказывать поддержку и далее Украине. Он подчеркнул, что российская агрессия усилила сплоченность Европы, а Путин крупно просчитался.

Кроме того, немецкий президент поблагодарил китайского лидера за неприятие ядерных угроз рф. Штайнмайер подчеркнул «общий интерес Китая и Европы в прекращении войны» при условии вывода войск рф из Украины. В связи с этим он попросил китайского лидера повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11452

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