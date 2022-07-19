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Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники

Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники

США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

Джерело: спікер Держдепу США Нед Прайс.

Пряма мова: "Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн світу".

Передісторія: Раніше стало відомо, що Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.

Джерело: pravda.com.ua

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