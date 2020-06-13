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Штати в ОБСЄ: Якщо РФ везе "гуманітарку" на Донбас, то чому вночі та секретно?

Штати в ОБСЄ: Якщо РФ везе гуманітарку на Донбас, то чому вночі та секретно?

Військові автоколони, які вночі секретно заходять на територію ОРДЛО поза офіційними пунктами пропуску, ставить під сумнів заяви РФ про постачання "гуманітарної допомоги".

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"6 червня СММ надала детальний звіт щодо руху колони транспортних засобів через міжнародно визнаний російсько-український кордон під прикриттям темряви у районі поза офіційними пунктами пропуску. Колона, яка під час в'їзду в Україну не проходила жодної перевірки, складалася з транспортних засобів військового типу та супровідних легких машин. Було прослідковано її руху до складу під Луганськом. Вміст цих транспортних засобів залишається невідомим", - зазначив американський дипломат у своєму виступі.

З огляду на цей нічний рух автоколони з РФ на тимчасово окупований Донбас в обхід офіційних пунктів пропуску посол США поцікавився, а що везли ці військові вантажівки – чи справді "гуманітарну допомогу"?

"Якщо, як часто заявляє Росія, транспортні засоби перевозили гуманітарний вантаж, то чому він перевозився настільки секретно? Дії Росії підкреслюють, що вона не є нейтральним спостерігачем у цьому конфлікті, а навпаки – глибоко причетна", - заявив Джеймс Гілмор.

Як відомо, у звіті СММ ОБСЄ від 6 червня повідомлялося про виявлення пересування вантажівок військового типу через неконтрольовані ділянки кордону в окупованих районах Луганщини.

Так, у період між 20:40 4 червня та 00:24 5 червня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок військового типу, що заїжджали з Росії до України, та ще одну автоколону вантажівок, які виїжджали з України, ґрунтовою дорогою неподалік н. п. Черемшиного (непідконтрольний урядові, 59 км на південний схід від Луганська) біля кордону з РФ в місці, де немає контрольно-пропускних пунктів.

Пізніше 8 червня СММ ОБСЄ знову повідомила про виявлення вночі руху двох колон вантажівок у прикордонних з Росією окупованих районах Донбасу, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні.

Источник: ukrinform.ua

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