Штучний інтелект радикально змінює процес прийняття рішень у американській армії під час війни

Це особливо помітно в Ірані, де Пентагон повідомив про ураження понад 2000 цілей лише за чотири дні, аналізує The Financial Times

Неймовірна швидкість нанесення ударів стала можливою завдяки системам ШІ. Вони аналізують величезні обсяги даних з дронів, супутників та інших сенсорів і за лічені секунди пропонують варіанти цілей — набагато швидше, ніж це робили люди за традиційними методами планування.

Цей конфлікт став першим у світі, де на полі бою застосували «фронтирні» генеративні моделі штучного інтелекту. Інструменти ШІ, якими щодня користуються звичайні люди тепер допомагають командувачам аналізувати дані, планувати операції та отримувати зворотний зв’язок у реальному часі.

За останні два роки Міністерство оборони США глибоко інтегрувало технології на базі ШІ у свої операції. Основною операційною системою для даних Пентагону є платформа Palantir Maven Smart System. Разом із моделлю Anthropic Claude вона створює єдиний інформаційний дашборд у реальному часі для операцій в Ірані.

❗️ Саме здатність штучного інтелекту міркувати крок за кроком дозволила «різко збільшити кількість рішень і швидкість, з якою військові їх приймають» під час складних бойових дій. Водночас ті самі технології, що прискорюють прийняття рішень, викликають серйозні питання щодо контролю. Дискусія загострилася після недавнього конфлікту між компанією Anthropic і Пентагоном щодо меж використання військового ШІ.

Бомбардування початкової школи для дівчаток у Мінабі яскраво ілюструє смертельні ризики швидкого або недостатньо перевіреного вибору цілей. Поки що неясно, наскільки системи ШІ були залучені до цієї операції.

- Якщо порівняти з кампанією проти ІДІЛ, то коаліція уразила близько 2000 цілей за перші шість місяців бойових дій в Іраку та Сирії, — каже Джессіка Дорсі, дослідниця використання штучного інтелекту та міжнародного гуманітарного права в Утрехтському університеті. — А тепер порівняйте з повідомленнями про поточну кампанію, де така сама кількість ударів була завдана лише за перші чотири дні

Під час активної операції, такої як «Епічна лють» в Ірані, платформа Palantir Maven виконує роль програмного «мозку». Вона підтримує весь так званий «ланцюг ураження» — від виявлення цілі до її знищення. Це включає виявлення та пріоритизацію цілі, вибір відповідної зброї та оцінку результатів удару.

- Ті старі процеси займали години, а іноді й дні, — пояснив експерт з оборонних технологій. — Мета штучного інтелекту — скоротити цей час до секунд

Фабіан Гоффман, експерт з ракетної техніки в Осло, зазначив, що програмне забезпечення для розпізнавання зображень допомагає Ізраїлю та США швидко виявляти пускові установки балістичних ракет та інші об’єкти за допомогою відео з розвідувальних дронів.

- Раніше солдатам доводилося вручну переглядати записи з дронів — це було дуже складно. Тепер завдяки дронам і штучному інтелекту процес значно спростився. Саме це може пояснювати успішність ударів по іранських пускових установках

Джерело: https://t.me/in_factum/42772

Новости портала «Весь Харьков»