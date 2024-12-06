Штурм і зачистка за “тактикою салямі” ― невідомі деталі місії ГУР на півночі Харківщини

Журналісти 24 каналу взяли інтерв’ю в учасників бойової операції зі звільнення лісового масиву в районі Липців на півночі Харківщини та написали статтю про значення місії, яка тривала з травня по жовтень 2024 року.

Вибивання ворога з позицій зусиллями підрозділів активних дій ГУР МО України “Kraken”, “Артан”, Міжнародний легіон, Легіон “Свобода росії” спільно з бійцями НГУ та ЗСУ змусило росіян відмовитися від ідеї прориватися до Харкова й обстрілювати місто зі ствольної артилерії.

Активна фаза операції відбувалась за “тактикою салямі” ― передові загони “Артану” та “Кракена” захоплювали перші позиції росіян і закріплювалися на них. Після цього бійці Міжнародного легіону, а також “ЛСР” заводили на ці позиції побратимів з бригади “Хартія”, і ударні кулаки ГУР знову йшли вперед.

“Штурми та зачистки деяких ділянок тривали в середньому три-чотири доби. Потім десь три дні треба було на те, щоб підтягнути сили, організувати логістику і визначити наступні точки, по яких ми будемо бити. Розвідували обстановку, розуміли, скільки сил та засобів нам необхідно для вибивання противника, і потім знову кілька днів просувалися”, – розповів спецпризначенець ГУР МОУ.

Про систему підземних ходів та нір росіян на ділянці, яку необхідно було штурмувати та зачищати, підготовку та інші невідомі раніше деталі успішної операції читайте за лінком (https://24tv.ua/liptsi-zachistili-vid-rosiyan-istoriyi-pro-te-yak-piv-roku-trivala_n2694986).

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4956

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