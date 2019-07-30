Шум на стройке по соседству: в Минрегионе разъяснили, куда обращаться

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разъяснило, в какие инстанции или службы можно обратиться жителям домов, расположенных вблизи строительных площадок, чтобы прекратить несанкционированный шум.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Грохот на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью - что с этим делать? С таким вопросом ко мне обратились в Facebook. Говорят, что неоднократно вызывали полицию. Но копам нечем измерить уровень шума. Как же повлиять на нарушителя спокойствия?" - написал он.

По словам Парцхаладзе, повлиять на нарушителей спокойствия можно следующим образом: вызвать местную полицию; обратиться в местную государственную администрацию или в орган местного самоуправления; обратиться в Госпотребслужбу; обратиться в контакт-центр города.

"При написании заявления в органы государственной или местной власти можно собрать подписи жителей вашего дома. Специалисты измерят уровень шума и зафиксируют нарушения. В рамках законодательства для нарушителей наступает административная ответственность. Если же строительная организация или кафе на первом этаже, или вообще банально ваш громкий сосед продолжают игнорировать ваши законные требования и предписания ответственных органов, можете обратиться в суд с иском о нарушении ваших прав", - добавил Парцхаладзе.

По его словам, доказательствами могут выступать все те документы, которые собраны на предыдущих этапах борьбы - вызовы полиции, показания соседей, ответы государственных органов, результаты медицинских обследований (справка от врача о фактах нарушений, ухудшение слуха, нервных расстройств).

Также Парцхаладзе отметил, что право на тишину гарантируется каждому гражданину согласно ст. 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

"Кроме этого, эти права закреплены в правилах благоустройства, где прописаны временные промежутки, когда нельзя нарушать тишину, и ответственность за нарушение. Например, в ночное время (с 22:00 до 8:00) запрещается петь, кричать, включать музыку или осуществлять другую деятельность в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах, что вызывает чрезмерный шум и может мешать окружающим. С 21:00 до 8:00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов, жилых помещений", - добавил замминистра.

Агентство Телевидения Новости