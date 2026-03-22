Сіярто регулярно телефонував Лаврову під час засідань ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував під час перерв на засіданнях ЄС, щоб відзвітувати главі МЗС росії Лаврову

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та пропозиції можливих рішень, повідомив один із європейських чиновників з питань безпеки.

Завдяки таким дзвінкам «практично на кожному засіданні ЄС протягом багатьох років за столом переговорів фактично була присутня Москва», зазначив чиновник.

У виданні нагадують, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом путіним. Сам дипломат не відповів на запит про коментар щодо ситуації.

Зате прокоментував дії Сіярто лідер угорської опозиції Петер Мадяр, який назвав його зрадником Угорщини.

"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, добрий друг Сєргєя Лаврова, майже щохвилини доповідає росіянам про кожну зустріч ЄС, є чистої зрадою. Ця людина зрадила не лише свою країну, а й Європу", — заявив Мадяр.

Джерело: https://t.me/znua_live/242715

